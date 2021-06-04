Названы дата и место прощания с актером и каскадером Погребинским

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Друг актера и каскадера Андрея Погребинского Александр Жуков в беседе с «Пятым каналом» рассказал, когда и где состоится церемония прощания с артистом.

Гражданская панихида пройдет в субботу, 5 июня, в 13:45 в Санкт-Петербургском крематории по адресу Шафировский пр., 12.

О смерти Андрея Погребинского стало известно 3 июня. Актер появился в таких телевизионных проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и других. Он также исполнил одну из главных ролей в сериале «Ментозавры». Всего в его фильмографии 52 работы.

Ранее Александр Жуков назвал причину артиста. По его словам, Андрей Погребинский скончался из-за проблем с сердцем — из-за спортивных нагрузок могла развиться гипертрофия сердца.