Анастасия Макеева перенесла кровоизлияние в голосовую связку

Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram о проблемах со здоровьем.

По ее словам, незадолго до свадьбы с бизнесменом Романом Мальковым она лишилась голоса, однако решила не уходить на больничный. Как выяснилось 2 июня, Макеева перенесла кровоизлияние в левую голосовую связку. «Это одно из самых опасных, что может лишить голоса на несколько месяцев, и мне надо держать голосовой режим», — объяснила она. «Меня пытаются спасти и заливают мне адреналин на связки, и делают горячий укол. Я, конечно, сама виновата — в погоне за быстрым возвратом голоса обманула врача, сказав, что ела и спала. Что было потом... Затяжной обморок — я отключилась и сползла с кресла на пол», — рассказала Макеева.

Затяжной обморок, объяснила она, мог бы грозить ей комой, однако все обошлось.

Свадьба Макеевой и Малькова состоялась 29 мая. Ранее Анастасия Макеева была госпитализирована, как она выразилась, «по радостному событию».