Друг актера Погребинского рассказал о его последних днях

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Близкий друг 45-летнего актера Андрея Погребинского, фитнес-тренер Ян Цабут в беседе с изданием «СтарХит» рассказал, что артист плохо чувствовал себя в последние дни.

Он уточнил, что в последний раз общался с покойным неделю назад, и тогда он жаловался на плохое самочувствие. «Мы должны были встретиться, но он уже не выходил на связь. Андрей всегда вел активный образ жизни и поддерживал отличную физическую форму», — вспоминает Цабут.

Цабут и Погребинский познакомились в 2012 году в фитнес-клубе. «Детей у Андрея не было, он был больше одиночкой по жизни, как мне казалось. Серьезных отношений с женщинами в последнее время, по его словам, не было. В целом Андрей очень глубокий человек. Очень любил своих друзей, старался всегда приходить на помощь, не забывал уделять внимание всем нам, даже с учетом плотного рабочего графика», — рассказал об актере друг.

Когда и где состоится прощание с Андреем Погребинским, пока неизвестно.

О смерти Андрея Погребинского стало известно 3 июня. Актер появился в таких телевизионных проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и других. Он также исполнил одну из главных ролей в сериале «Ментозавры». Всего в его фильмографии 52 работы.