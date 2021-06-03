Задержан обокравший писателя Александра Пелевина вор

В Санкт-Петербурге задержан вор, обокравший писателя Александра Пелевина после победы на литературной премии «Национальный бестселлер».

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области.

Кража состоялась 30 мая у бара на улице Некрасова. 22-летний приезжий бросился на писателя с объятиями, после чего сел в машину и уехал. Затем писатель обнаружил, что у него из кармана пропал мобильный телефон стоимостью 15 тыс. руб. Задержанный свою вину отрицает.

Кроме предполагаемого вора сотрудники полиции задержали и его 21-летнего приятеля, также иностранца, который увез его с места преступления.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Сейчас полиция выясняет, причастен ли задержанный к другим похожим кражам.

Александр Пелевин стал победителем «Национального бестселлера» 29 мая.