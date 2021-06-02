Умерла народная артистка России Вера Ефремова

Народная артистка России, художественный руководитель и главный режиссер Тверского академического театра драмы Вера Ефремова скончалась на 92-м году жизни, сообщили в Тверском академическом театре драмы.

«Коллектив театра скорбит и выражает глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Всем тем, кто любит творчество Веры Ефремовой, всем, кто когда-то прикоснулся к гению ее таланта», — говорится в сообщении.

Прощание с Верой Андреевной состоится в Тверском академическом театре драмы в пятницу, 4 июня, в 12.00 мск.

Вера Ефремова родилась 10 ноября 1929 года в Москве. В 1999 году была удостоена ученого звания «Профессор кафедры мастерства актера». Ефремова являлась художественным руководителем и главным режиссером Тверского академического театра драмы на протяжении 46 лет, с 1974 по 2020 год.