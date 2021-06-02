Витас в третий раз стал отцом

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Витас выступает на концерте, посвященном закрытию XXIII Международного фестиваля искусств... Витас выступает на концерте, посвященном закрытию XXIII Международного фестиваля искусств...
Витас выступает на концерте, посвященном закрытию XXIII Международного фестиваля искусств...
Андрей Александров/РИА «Новости»

Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) рассказал в Instagram, что стал отцом в третий раз. Он показал видео, на котором держит девочку на руках.

Дочь Алиса родилась у Витаса и его супруги Светланы 18 мая. Беременность жена артиста скрывала.

Сейчас Витасу 42 года, он женился в 2006 году. Супруги воспитывают дочь Аллу и сына Максима. Алла пошла по стопам отца и уже стала певицей — в 2019 году она участвовала в китайском шоу талантов, где не только пела, но и демонстрировала мастерское владение нунчаками.

Осенью 2020 года Витас пережил семейную трагедию — умер его отец, 72-летний Владас Грачев. В последние полгода жизни Владас Аркадьевич боролся с тяжелым недугом. Мать Витаса Лидия Грачева умерла в 2001 году после борьбы с онкологическим заболеванием.