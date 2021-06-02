Витас в третий раз стал отцом

Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев) рассказал в Instagram, что стал отцом в третий раз. Он показал видео, на котором держит девочку на руках.

Дочь Алиса родилась у Витаса и его супруги Светланы 18 мая. Беременность жена артиста скрывала.

Сейчас Витасу 42 года, он женился в 2006 году. Супруги воспитывают дочь Аллу и сына Максима. Алла пошла по стопам отца и уже стала певицей — в 2019 году она участвовала в китайском шоу талантов, где не только пела, но и демонстрировала мастерское владение нунчаками.

Осенью 2020 года Витас пережил семейную трагедию — умер его отец, 72-летний Владас Грачев. В последние полгода жизни Владас Аркадьевич боролся с тяжелым недугом. Мать Витаса Лидия Грачева умерла в 2001 году после борьбы с онкологическим заболеванием.