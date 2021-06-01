«Коммунисты России» планируют пожаловаться в Генпрокуратуру на новый клип Линдеманна

Партия «Коммунисты России» усмотрела в клипе Тилля Линдеманна Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей») разжигание розни и клевету на советскую историю. Видео, в котором главный герой мстит своим одноклассникам за издевательства в советской школе, сейчас изучают юристы, рассказал «Газете.Ru» лидер партии Максим Сурайкин.

«Выпускать клип в такой форме — это просто возмутительно. Я думаю, что там вообще есть состав даже уголовный, надо внимательно посмотреть. Потому что это, во-первых, разжигание розни, во-вторых, клевета на советскую историю. И фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание. Таких вещей нельзя допускать, потому что мы не можем позволить в обществе пропаганду ненависти любой, а к детям тем более. Это надо пресекать, мы все внимательно посмотрим с нашими экспертами и, возможно, обратимся в Генеральную прокуратуру с целью проверки этого деятеля на экстремизм, разжигание социальной розни и клевету», — сказал Максим Сурайкин.

По мнению политика, привлекать внимание к детскому буллингу необходимо не клипами подобного рода, а созданием общественных организаций и обращениями в госорганы.

«Вспомните, как в 90-х разрушили нашу родину — Советский Союз, из телевидения полилась всякая чернуха, показывали расчлененку. Это все приводит к травмированию психики общества, способствует появлению маньяков. Что если неадекватный посмотрит этот клип, а потом что-то с ребенком сделает в ближайшем дворе? Поэтому это антисоциальные поступки, которые должны жестко пресекаться государством», — заключил Сурайкин.

Клип Линдеманна был опубликован на YouTube 1 июня – в День защиты детей. За несколько часов он набрал более 700 тыс. просмотров.

Видео было снято российским режиссером Сергеем Греем в помещениях одного из подмосковных институтов. Действие происходит в Москве 1989 года. В клипе есть множество сцен насилия, героями выступают пионеры, семейная пара и советский милиционер, которого сыграл шоумен Александр Ревва.