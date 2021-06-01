Обвиненному в сексуальном насилии актеру Арми Хаммеру нашли замену в сериале о съемках «Крестного отца», сообщает Variety.

В проекте «Предложение» Хаммера заменит звезда фильма «Одержимость» Майлз Теллер. Он сыграет продюсера Альберта Рудди, а также станет исполнительным продюсером сериала.

Рудди был продюсером «Крестного отца» в 1972 году.

В марте 2021 года женщина по имени Эффи рассказала, что Арми Хаммер якобы совершил сексуальное преступление в отношении нее в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года. Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

До этого в сети были распространены скриншоты переписок, которые Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым.

Ранее Арми Хаммеру нашли замену в фильме Gaslit с Джулией Робертс — его персонажа сыграет Дэн Стивенс.