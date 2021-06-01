20-летний рэпер Lil Loaded умер через несколько месяцев после убийства друга

Рэпер Lil Loaded (настоящее имя Дашон Робертсон) скончался в возрасте 20 лет, сообщает The Sun со ссылкой на адвоката погибшего.

Адвокат Ашкан Мехрияри не стал называть причину смерти музыканта. «Увы, слухи подтвердились. Мистер Робертсон скончался», — заявил он.

В ноябре 2020 года Lil Loaded был задержан за убийство своего друга Халила Уокера. Он застрелил Уокера из винтовки. Статья была переквалифицирована в «убийство по неосторожности», рэпера отпустили под залог. Ему было разрешено вести концертную деятельность. Сам Lil Loaded считал себя невиновным.

Самым известным треком Робертсона была песня 6locc 6a6y, выпущенная в 2019 году. Она собрала более 28 млн просмотров на YouTube. На прошлой неделе песня получила «золотой» статус Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.