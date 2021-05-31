На Netflix появится почти полная фильмография Алексея Балабанова
Американский стриминговый сервис Netflix будет демонстрировать еще несколько фильмов Алексея Балабанова.
На платформе уже доступны или анонсированы еще нескольких картин режиссера: «Замок», «Про уродов и людей», «Груз 200», «Мне не больно», «Река», «Морфий», «Счастливые дни», «Кочегар». Пока в фильмографии не хватает таких картин Балабанова, как «Война», «Жмурки», «Я тоже хочу».
Ранее сообщалось, что Netflix российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». «Брат» и «Брат 2» стали самыми старыми российскими фильмами, купленными платформой. Стоимость сделки не разглашается.
Алексей Балабанов скончался в мае 2013 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Перед смертью режиссер работал над очередным сценарием в санатории «Дюны» в городе Сестрорецке.