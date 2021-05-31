Организаторы фестиваля в Волгограде объяснили жарой странное поведение Бузовой

Странное, по мнению зрителей, поведение Ольги Бузовой на концерте в Волгограде было связано с жаркой погодой и недавно перенесенной операциией, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе фестиваля-организатора ParkSeason Fest.

«Ольга прилетела после перенесенной операции, и, по ее же признанию, было очень трудно выступать на жаре. Тем не менее артистка провела полностью всю свою программу. Все остальные нюансы выступления вырваны из контекста», — сказали в ParkSeason Fest.

В пресс-службе фестиваля также назвали не соответствующей действительности информацию о часовом опоздании Бузовой на концерт и о ее нецензурной брани на сцене.

«Тему раздули волгоградские «желтые» СМИ, которые пытаются поднять рейтинги на скандалах. Мата не было на сцене в течение всего дня. Артисты были четко проинструктированы, что это фестиваль для всей семьи с возрастным цензом 6+», — добавили представители фестиваля.

Ранее жителей Волгограда удивило поведение певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Сообщалось, что Бузова вышла на сцену с опозданием на час, а появившись перед зрителями, нецензурно выругалась в микрофон.