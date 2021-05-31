«Коммунисты России» потребовали запретить концерты Бузовой

Партия «Коммунисты России» потребовала запретить концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Газету.Ru»

Об этом рассказал исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович. Он заявил, что общественность возмущена поведением певицы на последнем концерте в Волгограде. «Множество экспертов считают, что певица находилась в нетрезвом состоянии, другие считают, что она могла быть под воздействием соответствующих веществ. Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля», — говорит политик.

По его мнению, шоу-бизнес не осудил Бузову. «Партия направила обращение в Министерство культуры России и Роскомнадзор с требованием запретить певице Бузовой организовывать свои «концерты» в российских городах, так как они превращаются в пропаганду алкоголя, антиобщественного поведения и, предположительно, в пропаганду приема неустановленных пока препаратов, что нарушает законодательство», — заключил он, порекомендовав правоохранителям провести медицинское обследование артистки.

Ранее сообщалось, что жителей Волгограда удивило необычное поведение певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Бузова вышла на сцену с опозданием на час, выругалась в микрофон и покинула мероприятие после трех песен.