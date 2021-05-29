Писатель Александр Пелевин стал победителем литературной премии «Национальный бестселлер» с романом «Покров-17». Об этом сообщается в Instagram премии.

Помимо победителя в финал премии вышли Михаил Гиголашвили с книгой «Кока», Вера Богданова с книгой «Павел Чжан и прочие речные твари», рукопись «Плейлист волонтера» Мршавко Штапича, книга «Стрим» Ивана Шипнигова, а также Даниэль Орлов с книгой «Время рискованного земледелия».

Как сообщает ТАСС, финалистов среди 43 кандидатов в апреле этого года определило голосование Большого жюри, состоящего из писателей, блогеров и журналистов. Среди претендентов на премию 2021 года оказалась также книга министра обороны России Сергея Шойгу «Про вчера», но в финал она не вышла.

В апреле стало известно, что книга Марии Степановой «Памяти памяти» попала в шорт-лист Международного Букера в области литературы на английском языке.