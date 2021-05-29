Netflix выкупил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»

Американская развлекательная компания Netflix выкупила у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат­» и «Брат­ 2». Об этом сообщил «Кинопоиск».

На сайте появилось превью фильмов, пользователи смогут их посмотреть с 1 июня. «Брат­» и «Брат­ 2» стали самыми старыми российскими фильмами, купленными платформой. Стоимость сделки не разглашается.

Ранее стало известно, что главную роль в новом сериале американского стримингового видеосервиса Netflix «Анна К» сыграет актриса Светлана Ходченкова.

Имена других актеров, которые появятся в современной интерпретации романа Льва Толстого «Анна Каренина», пока не называются. Автором сценария первого оригинального российского проекта Netflix является Роман Кантор, работавший над сериалом «Эпидемия». Режиссерами станут Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарист и режиссеры также будут продюсерами сериала вместе с Сергеем Корнихиным.