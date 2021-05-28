Disney не собирался показывать в России фильм с ЛГБТ-героем, на который обратил внимание РКН

Disney не собирался показывать в России короткометражный анимацирееый фильм Out, из за которого Роскомнадзор отправил письмо с предупреждением телеканалу «Канал Disney». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Disney в РФ и СНГ.

«Данный контент не заявлен в программе «Канала Disney», не был в эфире и не планируется к показу», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор направил профилактическое письмо детскому телеканалу Disney с разъяснением норм российского законодательства и напомнил, что нельзя транслировать информацию, «вредную для детей». В письме Роскомнадзора отмечается, что российским законодательством «подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей».

Студия Pixar выпустила короткометражный анимационный фильм «Выход» («Out»), в котором молодой человек влюблен в персонажа своего пола и испытывает сложности с тем, чтобы признаться родителям в собственной сексуальной ориентации. Премьера состоялась ранее в мае на платформе Disney+. Именно на этот мультфильм и обратил внимание РКН.