В «черный список» Украины вошли еще семь российских артистов

В «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины вошли еще семь российских артистов, сообщает РИА «Новости».

Въезд на Украину теперь запрещен Вере Алентовой, Евгению Александрову, певице Эльвире Тугушевой (Elvira T.), пианисту и композитору Игорю Брилю, джазменам Денису Каганцу и Якову Окуню, а также основателю кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссею Пипия.

Сейчас черный список украинского минкульта состоит из 199 человек.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».

Впервые украинский минкульт опубликовал «черный список» деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др.

Ранее сообщалось, что в «черный список» могут войти Владимир Вдовиченков и Александр Петров.