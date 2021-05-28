В Китае из новых «Друзей» вырезали Леди Гагу и некоторых других гостей

В Китае спецэпизод сериала «Друзья» подвергся цензуре, сообщает Variety.

Фильм «Друзья: Воссоединение» вышел на трех китайских онлайн-платформах в урезанной версии длиной 1 час 44 минуты — всего убрали около 6 минут.

Так, в китайском варианте шоу с экрана исчезли Леди Гага, Джастин Бибер, кей-поп-группа BTS и фанаты «Друзей», не скрывающие своей нетрадиционной ориентации. Предположительно, звезд «вырезали» из-за их критических высказываний о китайской политике. Также пропали шутки, касающиеся мочеиспускания, и кадр с Мэттом ЛеБланом в нижнем белье.

В создании передачи, снятой в формате ток-шоу, приняли участие все исполнители главных ролей — Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан.

Актеры ситкома «Друзья» во время съемок спецэпизода «Друзья: Воссоединение» признались, что больше не воссоединятся на экране.