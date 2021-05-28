Семья стремительно стареет в трейлере нового хоррора Шьямалана «Время»

Компания Universal Pictures Russia опубликовала на YouTube трейлер хоррор-фильма «Время» М. Найта Шьямалана.

По сюжету, семья отправляется в отпуск на тропический остров. Через пару часов отпускники обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, и вся их жизнь может пройти за день. Они пытаются остановить стремительное старение и разгадать загадку острова, но это нелегко.

В фильме снимались Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн, Никки Амука-Берд, Эбби Ли, Аарон Пьер, Алекс Вулф, Эмбет Дэвидц, Элайза Сканлен, Иман Эллиотт, Кэтлин Чэлфант и Томасин Маккензи.

М. Найт Шьямалан — не только режиссер проекта, но и автор сценария, в основу которого лег графический роман «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Питерса.

Премьера «Времени» в прокате состоится 22 июля.

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