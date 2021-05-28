Семья стремительно стареет в трейлере нового хоррора Шьямалана «Время»

close
Кадр из фильма «Время» (2021) Кадр из фильма «Время» (2021)
Кадр из фильма «Время» (2021)
Universal Pictures Russia

Компания Universal Pictures Russia опубликовала на YouTube трейлер хоррор-фильма «Время» М. Найта Шьямалана.

По сюжету, семья отправляется в отпуск на тропический остров. Через пару часов отпускники обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, и вся их жизнь может пройти за день. Они пытаются остановить стремительное старение и разгадать загадку острова, но это нелегко.

В фильме снимались Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн, Никки Амука-Берд, Эбби Ли, Аарон Пьер, Алекс Вулф, Эмбет Дэвидц, Элайза Сканлен, Иман Эллиотт, Кэтлин Чэлфант и Томасин Маккензи.

М. Найт Шьямалан — не только режиссер проекта, но и автор сценария, в основу которого лег графический роман «Замок из песка» Пьера Оскара Леви и Фредерика Питерса.

Премьера «Времени» в прокате состоится 22 июля.

Ранее Сергей Безруков стал наставником великого комбинатора в трейлере «Бендер: Начало».