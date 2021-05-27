Церемонию вручения премии «Оскар» в 2022 году перенесут на март

Дата проведения 94-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году будет перенесена с 27 февраля на 27 марта, сообщается на официальном сайте Американской академии киноискусств.

Крайний срок отбора фильмов изменений не претерпел и будет длиться до 31 декабря. Картины должны быть выпущены в период с 1 марта 2021 года по 31 декабря 2021 года.

«Требования к кандидатам на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» будут соответствовать дополнениям, внесенным в сезон 93-й церемонии вручения наград. По итогам этого года академия намерена расширить квалификационные требования к 95-й премии», — говорится в тексте.

В 2021 году организаторы были вынуждены значительно уменьшить масштабы проведения 93-й церемонии из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Основная часть мероприятия прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.

Лучшим фильмом премии «Оскар» в 2021 году была признана кинолента «Земля кочевников», а лучшим актером — Энтони Хопкинс, который получил награду за роль в фильме «Отец» режиссера Флориана Зеллера.