Брэд Питт выиграл у Анджелины Джоли суд об опеке над детьми

Голливудский актер Брэд Питт добился в суде совместной опеки над детьми от экс-супруги Анджелины Джоли, пишет Page Six.

Суд между Питтом и Джоли длился около пяти лет. Теперь в соглашение об опеке были внесены «существенные изменения». «Брэд просто хотел больше времени проводить с детьми. Очевидно, Энджи делала все возможное, чтобы этому помешать», — рассказал близкий к семье источник.

Инсайдер добавил, что к суду были привлечены множество очевидцев, экспертов, терапевтов и других людей, знакомых с детьми. Решение принималось на основе их показаний. Тем не менее, утверждают источники, Анджелина Джоли планирует оспорить решение суда.

«Брэд очень рад. Он просто хочет чаще быть вместе с детьми», — говорит еще один инсайдер в беседе с Daily Mail.

Джоли начала развод в сентябре 2016 года. Когда пара рассталась, ФБР и представители опеки не нашли доказательств того, что Брэд Питт применял насилие по отношению к детям.

У Питта и Джоли шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт и Анджелина Джоли потратили по миллиону долларов на развод.