Спецэпизод «Друзей» получил дату официальной премьеры в России

Специальный выпуск сериала «Друзья» телеканала HBO Max получил официальную дату премьеры в России, сообщается в Telegram-канале «КиноПоиска».

Эпизод «Друзья: Воссоединение» выйдет в онлайн-сервисе «КиноПоиск HD» 27 мая — тогда же, когда и для американской аудитории.

Для пользователей с подписками «Амедиатека» и «Плюс Мульти» просмотр будет бесплатным.

В съемках принял участие весь оригинальный актерский состав проекта — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Они расскажут интересные истории, связанные с «Друзьями», и пообщаются со звездными гостями, среди которых Джастин Бибер, группа BTS, Дэвид Бекхэм, Кара Делевинь, Леди Гага, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и др.

Ранее была названа причина невнятной речи Мэттью Перри в промо спецэпизода «Друзей».

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей в соседних квартирах. Выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан критиками одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».