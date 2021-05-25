Бывший жених Бузовой станет ведущим «Дома-2»

Блогер и бывший жених телеведущей и певицы Ольги Бузовой Давид Манукян станет ведущим реалити-шоу «Дом-2», сообщает сайт kp.ru.

Предположительно, выпуски с Давой начнут выходить уже 1 июня. «Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити-шоу «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария,» — заявил Манукян.

Ольга Бузова оставила место ведущей проекта, когда он переехал с ТНТ на телеканал «Ю».

На ТНТ существующее с 2004 года реалити-шоу о любви перестало выходить в конце 2020 года. О том, что «Дом-2» перезапустят, стало известно в начале марта. К тому времени Бузова уже рассталась с Манукяном.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора». По словам Бузовой, она решилась на переезд, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника.