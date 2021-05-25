Группа «Кино» исполнит песню «Перемен» на концерте в Минске

Песня «Перемен» прозвучит на июньском концерте группы «Кино» в Минске. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-атташе группы «Кино» Софья Михайлова-Микулинская. Она рассказала, что коллектив не собирается исключать композицию из концертной программы на предстоящем выступлении. Эта песня стала неофициальным гимном прошлогодних протестов в Белоруссии.

«Песня «Хочу перемен» впервые прозвучала в 1986 году, задолго до любых политических событий, к которым многие годы принято ее относить. Стихи написаны о глубоких личных переживаниях автора и переменах, которые ему в тот момент были необходимы. Эту песню очень любят и ждут люди, приходящие на наши концерты. Разумеется, она есть в трек-листе», — отметила Михайлова-Микулинская.

Просьбы исключить песню из трек-листа от организаторов концерта в Минске не поступало, рассказала пресс-атташе группы.

«Нет, организаторы не обращались к нам с просьбой о корректировке программы или по поводу поведения на сцене», — сообщила представительница группы.

Песня Виктора Цоя «Перемен» в прошлом году стала символом протестов в Белоруссии. Двум звукорежиссерам, которые включили на акции в Минске эту композицию группы «Кино», дали десять суток ареста за хулиганство и неповиновение.