Манижа споет Russian Woman на фестивале «Дикая мята»

Певица Манижа Сангин (Manizha) споет на музыкальном фестивале «Дикая мята», сообщают организаторы.

На мероприятии Манижа впервые представит в live-формате свою песню Russian Woman, с которой представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение»

«Дикая Мята» будет первым фестивалем, в лайн-апе которого Манижа заявлена после выступления в Роттердаме. В 2016 году она уже пела на «Дикой Мяте». «Увидеть обновленную программу Манижи, получить новые эмоции, стать ближе к тем ценностям, которые артистка транслирует в своем творчестве, сможет каждый гость «Дикой Мяты», — говорят организаторы.

Фестиваль пройдет с 18 по 20 июня 2021 в Бунырево Тульской области. Кроме Манижи в лайн-апе заявлены «КИНО», Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон», The Big Push, Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие.

Организаторы обещают гостям комфорт и безопасность, питьевые фонтанчики, бесплатные душевые, кемпинги с освещенными улицами и трансферы из гостиниц. Фестиваль будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее Манижа рассказала о создании видео для номера на «Евровидении».