Стивен Кинг рассказал о ссоре с Джоан Роулинг

Американский писатель Стивен Кинг рассказал подробности своей ссоры с автором серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг из-за вопроса о трансгендерных людях. Об этом сообщает The Daily Beast.

Отмечается, что конфликт между авторами начался в июне прошлого года. По словам Кинга, писательница заблокировала его в социальной сети Twitter после того, как он встал на защиту трансгендерных людей.

«Вот в чем дело: она может высказать свое мнение. Так устроен мир. Она думает, что транс-женщины опасны или что они почему-то не женщины, или какая-то у нее еще там проблема с этим. Например, мысль о том, что кто-то, «маскирующийся» под женщину, собирается напасть на «настоящую» в туалете — если Роулинг верит во все это, у нее есть право на свое мнение. Но она разозлилась на меня, когда я выразил свое», — отметил он.

Ранее писательницу обвинили в неуважительным отношении к транссексуалам, трансгендерам и людям с небинарным гендером, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Роулинг опубликовала на своей странице в Twitter репост записи с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». В комментарии к посту она иронично пошутила над автором, отказавшимся от использования привычного слова «женщина».