Вышел трейлер супергеройского блокбастера с Анджелиной Джоли «Вечные»

В сети появился первый трейлер блокбастера «Вечные», главные роли в котором сыграли Анджелина Джоли, Кит Харрингтон, Сальма Хайек и Ричард Мэдден. Ролик опубликован на аккаунте киностудии Marvel на YouTube.

В трейлере идет речь о представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих суперспособностями, которые зовут себя Вечными. Они тайно оберегают человечество от опасностей и угроз, но появление нового врага вынуждает их раскрыть себя перед людьми.

Премьера «Вечных» в России состоится 4 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли поучаствовала в фотосессии с роем пчел. Данная акция артистки была посвящена проблеме исчезновения насекомых. По словам организаторов съемки, все прошло успешно и никто не пострадал от укусов.

В спецматериале отмечалось, что в последние десятилетия популяция пчел стала стремительно сокращаться. Авторы считают, что данное обстоятельство может грозить людям голодом.