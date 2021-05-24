«Меня трясло»: Лолита призналась, что в 90-е изменяла Цекало с бандитом

Певица Лолита Милявская в интервью на YouTube-канале «Макарена» призналась, что во время брака с артистом и продюсером Александром Цекало (1988 — 1999 год) изменяла ему с бандитом.

Артистка рассказала, что познакомилась с молодым человеком после выступления на корпоративе у криминального авторитета. «Меня трясло. Все закончилось нормально. И впоследствии фактически закончилось моим браком с одним из этих людей. Не с тем, кто вышел из тюрьмы. Он был взрослым, это, наверное, самые красивые отношения в моей жизни», — цитирует Милявскую «Вокруг ТВ».

По ее словам, из дуэта «Академия» она ушла к этому человеку. «Я ушла из «Академии» с огромным комплексом, что я никому не нужна как певица. А он делал очень много, чтобы я в себя поверила. Иногда договаривался, сам платил деньги, а я об этом не знала. Сейчас его уже нет в живых», — сказала Милявская, добавив, что мужчину застрелили. «Когда он за мной ухаживал, я была еще замужем. Останавливался где-нибудь на машине, мы долго целовались, а потом я уходила. Я делала вид, что уходила гулять с собакой. Это была моя первая попытка уйти из отношений. Мне было очень страшно разрывать этот круг», — вспоминает артистка.

В неверности Милявская призналась Цекало только после похорон. «Я призналась своему бывшему мужу, что я ему изменила. Пришла домой и сказала. Я это сделала не сразу, только когда его убили. Я исчезала из дома, потому что я утром приезжала на кладбище. Бывший муж сказал: ''О, сейчас расплачусь''. И все. Тогда мы еще не расстались», — говорит звезда.

Ранее Лолита раскрыла размеры своей пенсии и гонораров за корпоративы.