Солист победившей на «Евровидении» группы сдаст тест на наркотики

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид, победившей на конкурсе «Евровидение-2021», добровольно сдаст тест на наркотики. Об этом сообщает Европейский вещательный союз.

«Группа решительно отвергла обвинения в употреблении наркотиков, и певец, о котором идет речь, пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой», — указано в сообщении.

Как рассказали организаторы конкурса, участники группы попросили о тесте на наркотики сразу после появления слухов, однако провести его в такое позднее время было невозможно. При этом Европейский вещательный союз прокомментирвал объяснение музыкантов о том, что Давид просто убирал осколки разбитого стакана.

«Союз может подтвердить, что разбитое стекло было найдено после проверки на месте», — заявили организаторы.

Ранее сообщалось, что солиста Måneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. Во время объявления оценок Дамиано Давид наклонился к столу так, что многим зрителям показалось, будто бы он употребляет кокаин. Во время пресс-конференции музыкант объяснил, что другой член группы Томас Раджи разбил стакан, а он поднимал осколки. Также солист подчеркнул, что не употребляет наркотики.

В ночь на 23 мая в Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, позже она прокомментировала результаты. Девушка подчеркнула, что гордится собой, потому что сделала все на 100%.