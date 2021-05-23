Победитель «Евровидения» Måneskin планирует дать концерты в России

Победительница «Евровидения» — итальянская группа Maneskin — проведет большой концертный тур по странам, среди которых есть Россия. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы были безумно довольны победой в Сан-Ремо, но «Евровидение» - это что-то особенное, особенно в такой необычный момент. И Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас еще большей честью», — сказали участники Maneskin.

По словам участников группы, они не относились к конкурсу как к состязанию, но попали в «струю настроения» и «все здорово развлеклись».

Сейчас группа намерена возобновить работу над своим новым альбомом, который планируется выпустить к концу года. В декабре начнутся гастроли.

«И Россия будет включена», — сказали Maneskin.

Ранее сообщалось, что победителем международного конкурса «Евровидение» стала итальянская рок-группа Maneskin. Победители получили 524 балла, выступая с песней Zitti e buone. Французская певица Барбара Прави набрала 499 баллов. Швейцария, в лице исполнителя Джона Мухарремы, получила 432 балла.