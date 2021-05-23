Дробыш предрек конец эпохи «лазаревщины» на Евровидении

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с «Газетой.Ru» предрек конец эпохи «лазаревщины», то есть «условно пафосных» танцевальных песен, на Евровидении.

«Думаю, победа итальянцев говорит о том, что прошла эра таких «евровидийных» песен — условно пафосных «танцевалок». На мой взгляд, проходит тренд на всю эту «лазаревщину», это уже не будет работать», — сказал Дробыш.

Также продюсер прокомментировал результат российской исполнительницы Манижи, которая заняла девятое место. Он признался, что ожидал худшего, результат превосходит ожидания.

«В плане пения она сделала все хорошо. Другой вопрос — что именно она пела», — заключил композитор.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания. Своим мнением о результатах поделились Мария Кац, которая выступала на Евровидении в 1994 году и была первой российской участницей, а также телеведущая и продюсер Яна Рудковская.