Водонаева призналась в сексуальном влечении к женщинам

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что могла бы построить серьезные отношения с женщиной.

В Instagram телеведущая решила пообщаться со своими подписчиками. Одна из поклонниц поинтересовалась, смогли ли бы Водонаева построить серьезные отношения с женщиной.

«Отношений с женщиной у меня никогда не было. Но я уверена, что они могли бы быть, если бы я встретила своего человека», — заявила ведущая.

Она отметила, что ей не важен пол человека.

«Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин», — заключила Водонаева.

Алена Водонаева была два раза замужем, у нее есть 10-летний сын Богдан от первого брака.

Ранее телеведущая назвала мужчин, у которых нет своего жилья, «собаками бездомными».