Водонаева призналась в сексуальном влечении к женщинам
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Телеведущая Алена Водонаева заявила, что могла бы построить серьезные отношения с женщиной.
В Instagram телеведущая решила пообщаться со своими подписчиками. Одна из поклонниц поинтересовалась, смогли ли бы Водонаева построить серьезные отношения с женщиной.
«Отношений с женщиной у меня никогда не было. Но я уверена, что они могли бы быть, если бы я встретила своего человека», — заявила ведущая.
Она отметила, что ей не важен пол человека.
«Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин», — заключила Водонаева.
Алена Водонаева была два раза замужем, у нее есть 10-летний сын Богдан от первого брака.
Ранее телеведущая назвала мужчин, у которых нет своего жилья, «собаками бездомными».
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