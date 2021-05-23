Первая российская певица на Евровидении раскритиковала результаты конкурса

Певица Мария Кац, которая выступала на Евровидении в 1994 году и была первой российской участницей, раскритиковала итоги конкурса. Об этом пишет RT.

Кац рассказала, что ей «категорически не понравилось» выступление итальянской группы, занявшей первое место. По ее словам, победить должен был представитель Швейцарии.

«Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места», — сказала она.

Также певица считает, что победы заслуживала и Исландия, чьи исполнители отличались чувством юмора и обаянием. Также она высказалась о выступлении Манижи.

«Мы в десятке. Замечательное выступление. Молодец девочка!» — заключила певица.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, позже она прокомментировала результаты. Девушка подчеркнула, что гордится собой, потому что сделала все на 100%.