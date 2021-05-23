Депутат Драпеко пожалела Манижу, занявшую 9-е место на «Евровидении»

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Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко пожалела Манижу, занявшую девятое место на «Евровидении».

«Я не смотрела ее выступления, мне это неинтересно. Мне абсолютно все равно, [что Россия заняла только девятое место на этом конкурсе]», — рассказала она «Газете.Ru».

Драпеко добавила, что относится равнодушно к «Евровидению», так как конкурс не является для нее авторитетным.

«Но Манижу жалко, хорошая девочка», — заключила она.

До этого Драпеко потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом на «Евровидении». Она утверждала, что певица не заслуживает того, чтобы представлять Россию на крупнейшем музыкальном конкурсе.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.