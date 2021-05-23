Победители «Евровидения» отреагировали на результаты конкурса

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Участники одержавшей победу на международном конкурсе песни «Евровидение-2021» итальянской рок-группы Måneskin прокомментировали результаты конкурса, назвав свою победу полной неожиданностью, сообщает РИА «Новости».

«Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы!» — заявила бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис.

Участники группы выразили благодарность своим фанатам за поддержку.

«Это непередаваемое ощущение. Мы почувствовали, что все, что мы делали с того дня, когда мы встретились, начали выступать на улицах, все это имело смысл и стоило того <…> Быть признанными на таком высоком уровне для нас значит все», — рассказал солист Måneskin Давид Дамиано.

В Роттердаме завершился международный конкурс песни «Евровидение-2021». Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti E Buoni». Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.