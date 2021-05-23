Победителем «Евровидения» стала итальянская группа Maneskin
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Победителем международного конкурса «Евровидение» стала итальянская рок-группа Maneskin.
Победители получили 524 балла, выступая с песней Zitti e buone. Швейцария, в лице исполнителя Джона Мухарремы, получила 432 балла. Французская певица Барбара Прави набрала 429 баллов.
Российская исполнительница Манижа заняла 9 место, набрав 204 балла. Максимальные 12 баллов песня Russian Woman получила от Азербайджана, всего получив от зрителей 104 балла. Еще 100 баллов присудили судьи.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию «Евровидения-2021».
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