Манижа назвала своего фаворита на «Евровидении-2021»

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении-2021», считает своим фаворитом на конкурсе представителя Швейцарии Gjon's Tears. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Звезда».

«Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую. Потому что все остальные — это очень постановочные шоу, это образ, а в нем есть ирония, которую я люблю, которую я чувствую в себе», — заявила певица.

Она добавила, что не расстроится, если победит кто-то другой, но ее огорчит возможная предвзятость при выставлении оценок артистам. Манижа отметила, что хотела бы, чтобы конкурсантов оценивали по тому, какие они люди, и чтобы тема политики осталась бы в стороне.

Финал музыкального конкурса «Евровидение» пройдет 22 мая на арене «Ахой» в Роттердаме и будет транслироваться в 22.00 мск. Манижа выступит под 5-м номером.

Ранее Манижа опустилась в букмекерском рейтинге после второго полуфинала «Евровидения».