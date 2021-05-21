Вин Дизель сообщил, что «Форсаж 10» станет последним фильмом в серии

Актер Вин Дизель, исполнитель роли Доминика Торетто в фильмах «Форсаж» рассказал, что десятая часть станет последней в серии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Но нас (с режиссером Джастином Лином — прим. ред. Газета.Ru) просто распирают истории, которыми мы не можем не поделиться!» — отметил артист.

По его словам, они целую неделю обсуждают дальнейшие планы.

Также Дизель признался, что очень любит Россию. Он пояснил, что вместе с коллегами, актером Полом Уокером и актрисой Мишель Родригес разделил много прекрасных моментов в Москве. Дизель добавил, что каждый раз, когда он приезжал в столицу России представлять свои фильмы, думал, что было бы здорово снять сцены «Форсажа» «на этих широких дорогах, в этой прекрасной архитектуре». Актер заключил, что по-прежнему хочет снять «Форсаж» в России.

Ранее был опубликован трейлер фильма «Форсаж 9». Картина выйдет на российские экраны 20 мая 2021 года. Изначально премьера была запланирована на май 2020-го, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.