Ольга Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора»

Телеведущая и певица Ольга Бузова вошла в жюри белорусской версии мирового шоу талантов «Х-Фактор».

О съемках в первом сезоне проекта она рассказала в Instagram. «Я люблю быть первая во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «X-Фактор» в Беларуси», — написала певица.

По словам Бузовой, на время отбора и съемок она переехала в Белоруссию. «Чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника», — объяснила она, добавив, что в конкурсе может принять участие любой.

Ранее Ольга Бузова подробно рассказала о своей госпитализации. Она сказала, что запретила родственникам комментировать информацию о ее здоровье, и выразила сожаление, что некоторые люди посчитали ее операцию постановкой. По ее словам, она вышла на связь из реанимации не ради пиара, а чтобы успокоить переживающих поклонников.