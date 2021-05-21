Саманту из «Секса в большом городе» заменили небинарным стендап-комиком

Любвеобильную Саманту в продолжении сериала «Секс в большом городе» заменили несколькими другими персонажами, сообщает Deadline.

Одна из них — небинарная персона (не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу), стендап-комик Че Диаз в исполнении актрисы Сары Рамирес. Этот персонаж кроме чувства юмора будет обладать прогрессивными взглядами на жизнь.

В оригинальном сериале роли главных героинь Кэрри Брэдшоу, Миранды, Шарлотт и Саманты сыграли Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл.

СМИ сообщали, что Ким Кэтролл не вернется в сериал из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер.

Сейчас планируется снять десять получасовых новых эпизодов «Секса в большом городе». Оригинальный сериал по мотивам книги Кэндес Бушнелл выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 год.

Также известно, что в сиквеле «Секса в большом городе» не будет мистера Бига.