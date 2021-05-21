Режиссер Соловьев назвал маразмом заявления Прокловой о домогательствах

Режиссер Сергей Соловьев оценил откровения актрисы Елены Прокловой, которая в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказала о пережитых в подростковом возрасте домогательствах.

По словам Прокловой, это происходило, когда ей было 12 и 15 лет. Во втором случае, вспоминала 67-летняя Проклова, известный артист заставлял ее прикасаться к своим гениталиям. Артистка считает, что признание освободит ее от груза переживаний и поможет кому-то, кто попал в такую же ситуацию.

Историю Соловьев назвал смешной. «Моя знакомая актриса по телевизору говорила, что некий человек говорил ей про любовь, заставлял держать свой [детородный орган]. Артистке было противно, поэтому она решила рассказать об этом незнакомым людям. Это маразм!» — заявил Соловьев в эфире YouTube-канала «RTVI Развлечения».

Ранее актер Денис Матросов, обсуждая историю Прокловой, рассказал о домогательствах со стороны мужчины. По словам артиста, ему пришлось применить к оппоненту физическую силу.