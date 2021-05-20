Звезда «Сумерек» получил первую за пять лет роль

Актер Тэйлор Лотнер получил первую за пять лет роль в кино, сообщает Deadline.

Звезда «Сумерек» сыграет в спортивной драме стримингового сервиса Netflix под названием Home Team. Съемки картины уже начались.

До этого последней картиной Лотнера был вышедший в 2016 году «Оседлать волну».

По сюжету, главный герой возвращается домой через два года после победы в Суперкубке — его дисквалифицировали. В футбольной команде, которую ему приходится тренировать, занимается его сын.

В последние годы Тэйлор Лотнер жил в Калифорнии со своей девушкой, медсестрой Тэйлор Доум. Выход двух фильмов, в которых он снялся, был отложен, а в картине «Мы можем быть героями», являющемся продолжением картины Роберта Родригеса «Шаркбой и Лава», Тэйлора Лотнера ранее заменил Джеффри Дж. Дашнау.