Вышел трейлер второго сезона сериала о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!»

Телеканал ТНТ представил трейлер второго сезона сериала о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!».

В трейлере герои-подростки сталкиваются с финансовым вопросом, а взрослые персонажи участвуют в разборках и перестрелках.

Сюжет восьми новых эпизодов будет разворачиваться в России 1994 года — во время финансовых пирамид, бандитизма и приватизации заводов.

Во втором сезоне сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Артур Бесчастный, Гиорги Ратишвили, Полина Гухман, Ксения Трейстер, Лариса Удовиченко, Александр Половцев, Анатолий Журавлев, Дмитрий Куличков и другие.

Ранее режиссер сериала Антон Федоров рассказывал что, второй сезон не будет повторять первый — история будет более взрослой и драматичной. «Во втором сезоне мы застаем наших героев на стадии, когда заканчивается детская рефлексия, начинается взрослая жизнь и поиск себя. Одновременно взрослые персонажи пытаются собрать из осколков то, что разрушилось в их жизнях. В этот момент налаживается мостик между поколениями, который поможет героям объединиться, чтобы вместе пойти на перемены», — пообещал режиссер.

Премьера второго сезона на ТНТ и видеосервисе Premier состоится 24 мая в 21:00.