Лазарев не исключил, что будет участвовать в «Евровидении» в третий раз

Российский певец Сергей Лазарев не исключил, что примет участие в конкурсе «Евровидение» еще раз. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что артист представлял Россию на песенном конкурсе в 2016 и 2019 году. Оба раза он был в ряду фаворитов и занимал третье место.

Артист в среду стал участником Eurovision Village — серии концертов от организаторов конкурса, происходящей параллельно конкурсной программе. Ведущий шоу предположил, что российскому певцу «следует вернуться на «Евровидение». На что тот ответил: «Спасибо, я вернусь».

«Посмотрим, пока не знаю. Но возможно, третий раз будет победным. Я дважды был очень близок к этому», — сказал Лазарев.

Кроме того, он высоко оценил конкурсную песню Манижи Russian Woman («Русская женщина»).

«В этом выступлении много посылов. Это здорово, очень уникально. Думаю, это прекрасная смесь фолка, поп, рэп — всего», — добавил он.

Ранее певица Манижа Сангин (Manizha), представляющая Россию на «Евровидении-2021», прошла в финал конкурса.

Финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая. В этом году конкурс проводится в нидерландском городе Роттердам в оффлайн-формате. При этом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сокращены.