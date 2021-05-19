HBO Max опубликовал трейлер спецэпизода сериала «Друзья»

Стриминговый сервис HBO Max выпустил официальный трейлер спецэпизода сериала «Друзья». Об этом сообщает издание «Rolling Stone».

Отмечается, что выпуск выйдет в эфир 27 мая. Исполнители главных ролей — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер — воссоединяются спустя 17 лет, чтобы посетить съемочную площадку сериала и вспомнить, как именно проходили съемки легендарного ситкома.

По данным издания, новый эпизод будет не очередной серией, а разговорным шоу с участием актеров. Также в выпуске примут участие приглашенные гости, среди которых Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Кит Харингтон, Риз Уизерспун и другие звезды.

Ранее сообщалось, что HBO Max выложил тизер спецвыпуска сериала «Друзья»: Воссоединение».

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».