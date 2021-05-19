Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

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Актриса Татьяна Проценко скончалась в возрасте 53 лет, сообщает РИА «Новости».

В последние три года Проценко боролась с онкологическим заболеванием. В беседе с РБК супруг Проценко Алексей Войтюк подтвердил ее смерть. «Это случилось в 10.30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — сказал актер.

Дату и место прощания с Проценко пока не называют.

Татьяна Проценко наиболее известна по роли Мальвины в фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975). После полученной после съемок травмы сменила профессию, окончила киноведческое отделение ВГИКа. Была членом Международной федерации журналистов.

У актрисы остались 21-летняя дочь и 16-летний сын.