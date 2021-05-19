Дочь Даны Борисовой госпитализирована

Телеведущая Дана Борисова сообщила о том, что ее дочь Полина госпитализирована в одну из московских клиник.

По словам Борисовой, после первого урока ей позвонили преподаватели 13-летней девочки и сообщили, что она нанесла себе увечья в школьном туалете. «Она сегодня очень плохо спала. В итоге ее на скорой доставили в больницу для детей и подростков», — цитирует артистку StarHit.

Ранее Полина провела несколько недель в специализированном учреждении, где с ней работали психологи. Врачи нашли у девочки склонность к самоповреждению, суицидальные наклонности обнаружены не были. «Самое главное, что сейчас Полина находится в очень хорошей государственной клинике», — говорит Борисова. Она считает, что проблемы у девочки возникли из-за равнодушия отца и увлеченности интернетом.

Ранее Дана Борисова прокомментировала слив своего интимного видеоролика в сеть.