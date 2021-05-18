Манижа прошла в финал «Евровидения»

Певица Манижа Сангин (Manizha), представляющая Россию на «Евровидении-2021», прошла в финал конкурса. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале.

Российская исполнительница была объявлена третьей в числе десяти финалистов конкурса, после представителей Норвегии и Израиля. Кроме того, в финал прошли Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

Финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая. В этом году конкурс проводится в нидерландском городе Роттердам в оффлайн-формате. При этом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сокращены.

Ранее Манижа выразила уверенность, что со своей песней Russian Woman как минимум попадет в финал конкурса.