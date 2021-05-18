Манижа прошла в финал «Евровидения»
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Певица Манижа Сангин (Manizha), представляющая Россию на «Евровидении-2021», прошла в финал конкурса. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале.
Российская исполнительница была объявлена третьей в числе десяти финалистов конкурса, после представителей Норвегии и Израиля. Кроме того, в финал прошли Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
Финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая. В этом году конкурс проводится в нидерландском городе Роттердам в оффлайн-формате. При этом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции составы делегаций, а также количество журналистов, освещающих мероприятие, сокращены.
Ранее Манижа выразила уверенность, что со своей песней Russian Woman как минимум попадет в финал конкурса.