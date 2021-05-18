Садальский о браке с Максаковой: «счастье любит тишину»

Заслуженный артист России Станислав Садальский прокомментировал сообщения о своем намерении жениться на 80-летней народной артистке РСФСР Людмиле Максаковой. Он не захотел сообщать детали, но процитировал «Газете.Ru» слова своей спутницы.

«Я ничего не буду говорить. Напишите так: «Людмила сказала, что «счастье любит тишину»», — заявил Садальский.

Ранее о браке между 80-летней Людмилой Максаковой и Станиславом Садальским написал «Собеседник». Артист сообщил изданию, что его давняя подруга и мать оперной певицы Марии Максаковой сама предложила ему сыграть свадьбу. Как сообщается, Станислав Садальский поставил в известность о грядущей свадьбе дочку актрисы, оперную диву Марию Максакову. По информации «Собеседника», эта новость ее шокировала.

Людмила Максакова дважды была замужем. Ее первым супругом был художник Феликс-Лев Збарский, от брака с которым у артистки родился сын Максим. После развода актриса вышла замуж за Петера Андреаса Игенбергса. Во втором браке Максаковой родилась дочь Мария.

Садальский был женат лишь однажды. В 1970-х годах актер состоял в браке с гражданкой Финляндии. В этом союзе у артиста родилась дочь Пирио, после чего мать уехала с дочерью в Хельсинки.