Умерла автор романа «Три полуграции» Екатерина Вильмонт

Умерла писательница Екатерина Вильмонт — автора книги «Три полуграции», по мотивам которой был снят популярный телефильм. Об этом сообщила пресс-служба издательства АСТ.

«Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян», — говорится в сообщении.

Писательница скончалась в возрасте 76 лет.

Екатерина Вильмонт родилась в Москве в 1946 году в семье известных переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Писателем она стала в 50 лет. В 1995 году появилось ее первое произведение — «Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры». Она получила популярность благодаря детским детективам. По данным АСТ, на счету Вильмонт более 40 детских детективных повестей. Также по мотивам ее книги «Три полуграции» в 2006 году был снят фильм с одноименным названием.

В марте текущего года умерла автор детективов Татьяна Полякова.