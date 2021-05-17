Ниндзя устраивают гонки с перестрелками в спин-оффе «Броска кобры»

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Кадр из фильма «Бросок кобры. Глаза змеи» (2021) Кадр из фильма «Бросок кобры. Глаза змеи» (2021)
Кадр из фильма «Бросок кобры. Глаза змеи» (2021)
Paramount Pictures

Студия Paramount Pictures опубликовала на YouTube первый трейлер боевика «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз».

В трейлере герои-ниндзя устраивают гонки с перестрелками, взрывают дома и сражаются на катанах. Сюжет фильма разворачивается в Японии.

Главный герой фильма Роберта Швентке — Снейк Айз, один из членов отряда G.I.Joe, скрывающий лицо под маской. Его роль исполнил Генри Голдинг («Джентльмены»).

Также в картине снялись Самара Уивинг, Урсула Корберо, Эндрю Кодзи и Питер Менса.

Ранее Роберт Швентке снял триллер «РЭД», сиквелы «Дивергента» и сериала «Обмани меня».

Первый «Бросок кобры» вышел в 2009 году, его режиссером стал Стивен Соммерс. Фильм собрал в мировом прокате $300 млн, в России — $9 млн.

Премьера спин-оффа «Броска кобры» запланирована на 23 июля. Эта дата была назначена после переноса, связанного с пандемией коронавируса.