Ниндзя устраивают гонки с перестрелками в спин-оффе «Броска кобры»

Студия Paramount Pictures опубликовала на YouTube первый трейлер боевика «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз».

В трейлере герои-ниндзя устраивают гонки с перестрелками, взрывают дома и сражаются на катанах. Сюжет фильма разворачивается в Японии.

Главный герой фильма Роберта Швентке — Снейк Айз, один из членов отряда G.I.Joe, скрывающий лицо под маской. Его роль исполнил Генри Голдинг («Джентльмены»).

Также в картине снялись Самара Уивинг, Урсула Корберо, Эндрю Кодзи и Питер Менса.

Ранее Роберт Швентке снял триллер «РЭД», сиквелы «Дивергента» и сериала «Обмани меня».

Первый «Бросок кобры» вышел в 2009 году, его режиссером стал Стивен Соммерс. Фильм собрал в мировом прокате $300 млн, в России — $9 млн.

Премьера спин-оффа «Броска кобры» запланирована на 23 июля. Эта дата была назначена после переноса, связанного с пандемией коронавируса.